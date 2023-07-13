Мир 13 июля 2023, 02:27 Пожары вспыхнули в Киеве после серии взрывов Мэр Киева Кличко: пожары начались в городе после взрывов РИА «Новости»

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Взрывы в Киеве привели к нескольким пожарам в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, помощь экстренных служб понадобилась жителям Соломенского, Подольского, Дарницкого и Шевченковского районов Киева. Как писали местные СМИ, в городе упали обломки БПЛА, сбитых системами противовоздушной обороны.

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«В Подольском районе загорелось нежилое здание. Пожарно-спасательные службы работают на месте», — уточнил Кличко.

Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях Украины. Воздушную тревогу объявили на всей территории страны, за исключением Одесской и Харьковской областей.

Также взрывы зафиксировали на подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщал член ВГА региона Владимир Рогов.