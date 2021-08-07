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    07 августа 2021, 00:09

    Пожары в турецкой Анталье потушили

    Александра Ломейко

    Пожарным удалось справиться с огнем в турецкой провинции Анталья. Стихийное бедствие в районе Ибради продолжается, сообщил «Интерфакс».

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о ситуации в стране на пресс-конференции.

    «Пожары в Анталье потушены за исключением района Ибради», — уточнил он.

    Не исключено, что возгорания будут возникать вновь. На следующей неделе на юге страны ожидают повышения температуры воздуха до +50 градусов в тени. Улучшить обстановку под силу дождям — они могут пройти на выходных.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что в стране потушили 196 очагов возгорания. Полыхать продолжали 12 пожаров. С огнем боролись в пяти провинциях — Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.

    Турция горит уже 10 дней. Огонь охватил леса и оставил без крыши над головой многих жителей пострадавших от стихии районов. Погибли восемь человек, пострадали около 770. Из-за лесных пожаров загорелась теплоэлектростанция в городе Миляс. Людей успели эвакуировать.