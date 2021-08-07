Пожары в турецкой Анталье потушили

Пожарным удалось справиться с огнем в турецкой провинции Анталья. Стихийное бедствие в районе Ибради продолжается, сообщил «Интерфакс».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о ситуации в стране на пресс-конференции.

«Пожары в Анталье потушены за исключением района Ибради», — уточнил он.

Не исключено, что возгорания будут возникать вновь. На следующей неделе на юге страны ожидают повышения температуры воздуха до +50 градусов в тени. Улучшить обстановку под силу дождям — они могут пройти на выходных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что в стране потушили 196 очагов возгорания. Полыхать продолжали 12 пожаров. С огнем боролись в пяти провинциях — Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.

Турция горит уже 10 дней. Огонь охватил леса и оставил без крыши над головой многих жителей пострадавших от стихии районов. Погибли восемь человек, пострадали около 770. Из-за лесных пожаров загорелась теплоэлектростанция в городе Миляс. Людей успели эвакуировать.