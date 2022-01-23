Пожары в Калифорнии привели к эвакуации жителей и перекрытию шоссе

Власти Калифорнии объявили об эвакуации местных жителей из-за сильных пожаров. Также принято решение о перекрытии одного из главных шоссе в штате, сообщило агентство Reuters.

Пожар зафиксировали у прибрежного поселка Биг-Сур. Местных жителей призвали эвакуироваться.

Пожар начался в калифорнийском каньоне. Ветер, порывы которого доходили до 60 километров в час, перенес пламя к морю. После этого огонь пересек шоссе California 1. Пожар уже уничтожил как минимум шесть квадратных километров.

В этом месяце пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в Нью-Йорке. Происшествие унесло жизни 19 человек, в числе которых девять детей. Начальник пожарного управления города Дэниэл Нигро сообщил, что причиной возгорания стал неисправный электрообогреватель. По количеству жертв этот пожар стал одним из самых крупных в Нью-Йорке за последние годы.

За прошлый год в мире произошло более 200 природных катастроф. Ущерб от 10 самых мощных из них эксперты оценили в 170 миллиардов долларов. Причины разрушительных ударов стихии в глобальном изменении климата. И спасительного рецепта от него пока нет.