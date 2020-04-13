Пожары в Чернобыле не повысили уровень радиации

Несмотря на сильные лесные пожары в Чернобыле, радиационный фон на Украине остается в пределах нормы. Даже в самой зоне отчуждения значения не изменились.

«Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает природных фоновых значений (в Киеве-0,011 микрорентген в час, Киевская область — в пределах 0,012 микрорентген в час при допустимом уровне 0,05 микрорентген в час)», — сообщает в Facebook Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Чернобыле радиационный фон находится на отметке 0,020 микрорентген в час при допустимом значении до 0,055 микрорентген в час.

Как ранее рассказал член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, лесные пожары уже добрались до Припяти. Огонь подошел на расстояние двух километров от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный» и самой ЧАЭС.

Пожары начались в Чернобыле еще в начале апреля. Пожарные каждый день пытаются остановить распространение пламени, но огонь постоянно перекидывается на новые территории. Сейчас ликвидацией занимается более 90 единиц различной техники. В зоне отчуждения работают пожарные расчеты, тракторы, самолеты и тяжелое инженерное оборудование.

Причиной лесного пожара стали действия человека. Сначала подожгли сухую траву, а затем огонь перекинулся на деревья. Украинская полиция уже задержала подозреваемого в поджоге.