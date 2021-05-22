Пожары охватили леса Греции. Потушить не могут уже третьи сутки

В Греции к западу от Афин горят леса. Спасатели третьи сутки подряд борются с огнем, но пока безрезультатно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пожарную службу Греции.

Пожар начался вечером 19 мая возле поселения Схинос недалеко от города Лутраки, в Коринфии. По предварительным данным, причина — сжигание веток в оливковой роще в сухую и ветреную погоду. За сутки огонь уничтожил около двух тысяч гектаров леса.

«Пожар, начавшийся в вечерние часы в среду, продолжается со многими рассеянными очагами активного горения. В общей сложности действуют 278 пожарных, 89 автомобилей, 10 пеших групп, восемь самолетов, еще два вертолета координируют действия», — сообщила пожарная служба.

По данным Национальной афинской обсерватории, уже сгорели 5,5 тысячи гектаров леса. Очевидцы сообщили, что дым доходил до самих Афин. В результате из-за пожара пришлось эвакуировать сотни местных жителей. В социальных сетях появилось видео с места события, его сняли в темное время суток. На кадрах видно, что огонь полностью охватил леса и стоит стеной, в небо поднялся густой и высокий столб дыма.