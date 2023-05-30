Мир 30 мая 2023, 04:51 Пожары начались в Киеве после многочисленных взрывов РИА «Новости»

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Большое количество взрывов прогремело в Киеве. После них в городе начались пожары. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

По данным местных властей, сначала в городе объявили воздушную тревогу, а затем начала поступать информация о взрывах. Первые сообщения появились около 02:30 по московскому времени. Они не прекращались в течение почти двух часов.

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В результате взрывов в Киеве вспыхнули как минимум три пожара. Один из снарядов попал в здание предприятия.

В ночь на вторник, 30 мая, воздушная тревога звучала не только в Киевской области. Система оповещения населения сработала в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.