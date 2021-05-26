Пожарный вертолет разбился во Флориде во время учений

В американском штате Флорида недалеко от аэропорта города Лисберг потерпел крушение пожарный вертолет. По официальным данным, погиб один человек.

Вертолет Sikorsky UH-60 упал в болото во время учений, сообщили CNN в Федеральном управлении гражданской авиации. На борту находились четыре человека. Как сообщила журналистка из FOX 35 Orlando в Twitter, по предварительным данным, выживших нет. Однако официально подтверждена смерть лишь одного человека.

На странице пожарной службы Лисберга в Fасеbооk подтвердили, что погибли все члены экипажа.

«Экипажи все еще находятся на месте происшествия. Похоже, погибли все члены экипажа. Большая часть пожара сейчас под контролем. Лесная служба Соединенных Штатов приехала на место происшествия, обрабатывают линию вокруг места происшествия, чтобы предотвратить любые пожары растительности», — сообщили в пожарной службе.

В полиции предполагают, что вертолет врезался в деревья за аэропортом. Поиски остальных членов экипажа продолжаются.