Пожарный самолет рухнул в Турции

В Турции потерпел крушение пожарный самолет. Судьба семи пассажиров неизвестна. Об этом сообщило Анатолийское агентство.

Пока причина крушения не уточняется, это в ближайшее время будут выяснять специалисты. Пожарный самолет Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции. На борту находились семь человек. Информации о погибших не поступало.

Самолет Бе-200 был арендован у России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Управление лесным хозяйством.

В социальных сетях появилось видео с места крушения самолета. На нем видно, что где-то в горах в небо поднялся черный столб дыма. По данным издания, к месту выехала спасательная бригада. Местные власти пока никак не отреагировали на происшествие.

В начале августа легкомоторный самолет упал на нежилой дом в городе Виктория в американском штате Миннесота. В результате крушения погибли несколько человек. Причины и обстоятельства крушения выясняются.