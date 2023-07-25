Мир 25 июля 2023, 17:06 Пожарный самолет рухнул в Греции — СМИ ERT: на острове Эвбея упал пожарный самолет, за штурвалом находились два пилота Andrew Palmer / Unsplash

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Пожарный самолет Canadair CL215 рухнул во время работы на острове Эвбея, сообщил греческий телеканал ERT. За штурвалом находились двое пилотов, на место крушения отправились полицейские и медики.

Авторы статьи уточнили, что самолет потерпел крушение в районе Платанистоса в Каристосе. Место падения сейчас исследуют представители экстренных служб с вертолета. Издание опубликовало видео — лайнер сбросил воду на горящие леса, затем начал набирать высоту, но в итоге резко пошел вниз, после чего раздался взрыв. О судьбе пилотов пока ничего неизвестно.

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Газета «Этнос» сообщила, что упал греческий самолет, а одному из летчиков 26 лет.

«Был слышен очень громкий взрыв. Предпринимается попытка связаться с двумя пилотами, пока это не удалось», — отметили журналисты.

Они добавили, что лайнер рухнул в крайне неудобном месте, поэтому быстро добраться спасателям не удалось. Из-за ЧП свой визит в Минтруда Греции отменил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Вечером 23 июля в аэропорту Порт-Судан упал самолет. Жертвами ЧП стали девять человек.