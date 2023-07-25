25 июля 2023, 17:06
Пожарный самолет рухнул в Греции — СМИ
ERT: на острове Эвбея упал пожарный самолет, за штурвалом находились два пилота
Пожарный самолет Canadair CL215 рухнул во время работы на острове Эвбея, сообщил греческий телеканал ERT. За штурвалом находились двое пилотов, на место крушения отправились полицейские и медики.
Авторы статьи уточнили, что самолет потерпел крушение в районе Платанистоса в Каристосе. Место падения сейчас исследуют представители экстренных служб с вертолета. Издание опубликовало видео — лайнер сбросил воду на горящие леса, затем начал набирать высоту, но в итоге резко пошел вниз, после чего раздался взрыв. О судьбе пилотов пока ничего неизвестно.
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Газета «Этнос» сообщила, что упал греческий самолет, а одному из летчиков 26 лет.
«Был слышен очень громкий взрыв. Предпринимается попытка связаться с двумя пилотами, пока это не удалось», — отметили журналисты.
Они добавили, что лайнер рухнул в крайне неудобном месте, поэтому быстро добраться спасателям не удалось. Из-за ЧП свой визит в Минтруда Греции отменил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Вечером 23 июля в аэропорту Порт-Судан упал самолет. Жертвами ЧП стали девять человек.
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