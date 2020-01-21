Пожарные спасли дельфинов в Лондоне
Два дельфина застряли в устье реки Темзы в британской столице. Пожарным удалось спасти млекопитающих и отправить их в море. Об этом сообщил издание Меtrо со ссылкой на пожарно-спасательную службу графства Эссекс.
По информации сайта «Ридус», сигнал об инциденте поступил спасателям 20 января. Из-за отлива дельфины застряли в иле на мелководье и не смогли выплыть самостоятельно. Сотрудники пожарно-спасательной службы отправились на помощь на судне на воздушной подушке.
«Дельфины не каждый день заплывают в Эссекс, так что мы сделали все возможное, чтобы вернуть их в родную среду невредимыми. Прилива не ожидалось в ближайшие несколько часов, так что шансов без нас у них не было», — пояснил ответственный за происшествия на воде Эл Грин.
Дельфинов подняли на надувные сани и отвезли в более глубокий участок. Оттуда морские обитатели уплыли самостоятельно.
«К счастью, оба животных в полном порядке», — подчеркнул Грин.