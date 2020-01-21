Пожарные спасли дельфинов в Лондоне

По информации сайта «Ридус», сигнал об инциденте поступил спасателям 20 января. Из-за отлива дельфины застряли в иле на мелководье и не смогли выплыть самостоятельно. Сотрудники пожарно-спасательной службы отправились на помощь на судне на воздушной подушке.

«Дельфины не каждый день заплывают в Эссекс, так что мы сделали все возможное, чтобы вернуть их в родную среду невредимыми. Прилива не ожидалось в ближайшие несколько часов, так что шансов без нас у них не было», — пояснил ответственный за происшествия на воде Эл Грин.

Дельфинов подняли на надувные сани и отвезли в более глубокий участок. Оттуда морские обитатели уплыли самостоятельно.

«К счастью, оба животных в полном порядке», — подчеркнул Грин.