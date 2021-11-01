Пожарные погибли во время обвала в пещере Дуас Бокас в Бразилии

В бразильской пещере Дуас Бокас в Алтинополисе произошел обвал во время учений пожарных-спасателей. В результате трагедии погибли девять человек. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Twitter губернатора Сан-Паулу Доао Дориа.

«Спасатели Сан-Паулу только что завершили поисковые работы в Алтинополисе. Выражаю сочувствия семьям и друзьям девяти гражданских пожарных, погибших в этой трагедии», — сообщил глава региона.

Пещера Дуас Бокас расположена в 3300 километрах от Сан-Паулу. Под обрушение попал еще один человек, но его удалось вытащить.