Мир 08 июля 2023, 18:37 Пожарные погибли при тушении итальянского судна в США NYT: двое пожарных погибли при тушении огня на борту итальянского грузового корабля в США YouTube

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Двое пожарных погибли во время проведения спасоперации на итальянском грузовом судне Grande Costa d’Avorio в порту города Ньюарк в штате Нью-Джерси. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Пожар вспыхнул поздно вечером в среду, 5 июля, на итальянском грузовом судне, перевозившем 1200 новых и подержанных автомобилей, направлявшихся в Западную Африку», — уточнило издание.

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Мэр Ньюарка Рас Барака пояснил, что пожарные не смогли подключить свои стандартные шланги на борту европейского судна и использовали для тушения корабельные приспособления для тушения огня, которые не способны выпускать большие объемы воды.

«Меньше воды, меньше объема, меньше проникновения и меньше защиты для ребят», — заявил президент Союза пожарных Ньюарка Энтони Тарантино.

Он пояснил, что никто не мог выжить в пламени, которое охватило сразу три палубы корабля. Тушение продолжалось более суток.

Церемония прощания с погибшими прошла в субботу, 8 июля. Пожарные выстроились в колонну вдоль улицы и военным салютом проводили машину с телами погибших коллег в последний путь.

В конце июня пожарный Рустам Накибов погиб при спасении человека из горящей квартиры в Королеве.