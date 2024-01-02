Мир 02 января 2024, 19:13 Пожарные нашли тело погибшего в загоревшемся доме в Вильнюсе Тело человека нашли пожарные Вильнюса в охваченном огнем доме после взрывов Str. / TNN / dpa / Global Look Press

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В загоревшемся после серии взрывов доме в Вильнюсе нашли погибшего. Как сообщил сайт LRT, об этом в беседе с журналистами заявил представитель пожарно-спасательной службы Донатас Гурявичюс.

Он пояснил, что спасатели обнаружили труп в одной из квартир во время работы по тушению пожара. Но из-за того, что тело находится среди обрушившихся конструкций, подойти к нему пока невозможно — нужно ждать разбора завалов.

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«Мы видим, что это тело человека, но пока не можем подтвердить личность или установить пол», — заявил Гурявичюс.

Представитель ведомства добавил, что работы займут несколько часов. Здание обследуют полностью, чтобы убедиться в его безопасности. По предварительным данным, некоторые конструкции дома после взрывной волны стали неустойчивыми.

Принимавший участие в тушении пожара спасатель Витаутас Ненартавичюс подтвердил, что с места происшествия в больницу забрали пять человек. Он добавил, что среди них оказалась женщина, которая заявила, что в квартире остался маленький ребенок. В ходе обхода пострадавших помещений пожарные проверят эту информацию.

Пожар охватил пятиэтажный дом Вильнюса во вторник, 2 января. Возникновению огня предшествовала серия взрывов, точную причину которых пока не установили. Огонь охватил четыре квартиры. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов и передали врачам пятерых пострадавших.