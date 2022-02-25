Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме в Киеве. Есть пострадавшие

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на юге Киева. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Telegram-канале.

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на улице Кошица, 7а. По данным ведомства, всего было два очага возгорания на площади 100 квадратных метров.

«Спасены 20 человек, пострадали восемь человек и эвакуированы 150 человек», — рассказали в ГСЧС.

В тушении пожара принимали участие 72 человека.

Пожар в многоэтажном доме произошел в результате попадания неизвестного объекта.

Ранее украинское издание УНИАН сообщило, что рано утром в Киеве раздались несколько взрывов в разных районах города. В частности, они были слышны в Печерском и Голосеевском районах столицы, на Позняках, а также в районе Троещины.