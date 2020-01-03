Пожарные из Детройта сделали групповое фото на фоне горящего дома

Фото было опубликовано незадолго до Нового года.

«Пожарные бригады нашли минутку, чтобы сделать новогоднее селфи!» — говорилось в подписи к снимку.

Комиссар пожарной службы города Эрик Джонс назвал фотографию «неуместной и непрофессиональной», добавив, что «каждый пожар — это убитая горем семья или собственник». Комиссар пообещал расследовать инцидент и принять меры дисциплинарного воздействия.

Как уточнил заместитель Джонса, сгоревший дом пустовал. Пожар в нем произошел вечером 31 декабря. Входить в здание было слишком опасно, и пожарные бригады решили сделать групповой снимок на память. Один из пожарных уходил в тот день на пенсию.

Часть пользователей Facebook похвалили сотрудников за их работу, другие сочли фотографию неуместной.

После удаления фото на странице пожарных Детройта появилось пояснение. Администраторы страницы заявили, что снимок их просил разместить один из пожарных.

А единственная причина для удаления фотографии заключается в том, что сотрудникам пригрозили неприятностями на работе.