Пожарные 6 часов тушат возгорание в Англии. Видео

Пожарно-спасательная служба графства Херефорд и Вустер на западе Англии уже шесть часов тушит пожар на Парк-стрит. Как сообщило «РИА Новости», такую информацию распространили в пожарной службе.

Звонок о возгорании поступил спасателям в 14.51 по местному времени. «Пожар произошел в двух крупных промышленных зданиях, есть несколько очагов возгорания», — сообщили пожарные.

Возгорание не могут потушить уже около шести часов. В борьбе с огнем участвуют 20 пожарных расчетов и около ста человек. На месте работают службы скорой помощи, приехали также полицейские.

Из-за сильнейшего пожара жителей близлежащих домов в районе пришлось эвакуировать. Тех, кому не грозит прямая опасность из-за огня, просят не открывать окна и двери. Автомобилистам и пешеходам рекомендуют избегать района бедствия и выбирать альтернативные маршруты. Пожарные предполагают, что ликвидировать горение в ближайшее время не удастся. Тушение будет продолжаться в течение ночи.

Эпичный пожар произошел на плодо-овощной базе в Мексике. Вспыхнул огромный склад, столбы дыма поднимались в самое небо. Горели и соседние постройки. Люди снимали видео и делились им в соцсетях. Примечательно, что на момент распространения огня рядом все еще не было вертолетов и подарных служб.