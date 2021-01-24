Пожарная сигнализация сработала в здании парламента Великобритании. Над зданием дым

Клубы белого дыма появились над крышей здания британского парламента, а в самом здании сработала пожарная сигнализация. Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как над крышей части здания клубится белый дым. Также слышен звук противопожарной сирены.

Издание Express сообщило, что пожарная служба Лондона не смогла прокомментировать причины задымления. В пресс-службе палаты общин заявили, что это «просто пар», но по какой причине сработал сигнал пожарной тревоги, не уточнили.

Несколько дней назад несколько депутатов парламента объявили, что отправятся на удаленную работу в связи с новым ремонтом части здания. Обслуживающая парламент организация рассказала, что расходы на поддержание здания быстро растут. За последние несколько лет выявили уже более 40 тысяч проблем, которые требуют ремонта.

Собеседник журналистов отметил, что полноценного ремонта в здании парламента не проводится. Деньги вкладываются только на поддержание его функционирования. Но дальнейшее промедление может привести к тому, что британский парламент повторит судьбу Нотр-Дама.