Пожарная сигнализация сработала в модуле «Звезда» на МКС

В модуле «Звезда» на МКС ночью сработала пожарная сигнализация. Космонавты заметили дым и почувствовали запах сгоревшего пластика. Об этом экипаж космической станции сообщил во время переговоров с Землей, которые транслировались NASA, рассказало РИА «Новости».

О том, что в модуле «Звезда» сработала сигнализация, около 05:00 во время переговоров с Центром управления полетами сообщил космонавт Олег Новицкий. Французский астронавт Тома Песке при этом сообщил, что из-за вентиляции запах сгоревшего пластика проник в американский сегмент МКС.

Приборы зафиксировали наличие вредных веществ в модуле «Звезда» около медицинского шкафа. Источник дыма пока не выявили. Экипаж запустил систему очистки атмосферы станции от примесей.

Выход в открытый космос россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, запланированный на четверг, пока решили не переносить, несмотря на обнаружение дыма на станции. Сейчас экипаж МКС спит.

Ранее космонавты изолировали отсек с трещинами в модуле «Звезда» от основного российского сегмента.