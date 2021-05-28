Пожарная машина врезалась в здание в США. Пострадали 5 человек

Пожарная машина попала в аварию и протаранила одно из зданий в Северной Филадельфии. В результате травмы получили пять человек, но их жизни ничего не угрожает.

По информации полиции, днем 27 мая пожарные ехали на очередной вызов, но по дороге столкнулись с другим автомобилем. При этом пожарная машина двигалась с включенными фарами и сиреной, уточнил телеканал NBC Philadelphia. При ДТП машина пожарных вылетела с дороги и протаранила одно из зданий. Автомобиль снес стену, заехав на первый этаж половиной корпуса.

Авария произошла на пересечении 7-й улицы и Жирар-авеню. Пострадали четыре пожарных и один житель Северной Филадельфии. Полученные травмы оказались не опасны для жизни, уточнил помощник начальника пожарной охраны Чарльз Уокер. При этом есть опасность, что конструкции здания могут обрушиться.

Сейчас во всех обстоятельствах и причинах продолжают разбираться. На месте работают медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.