Пожар вспыхнул в природном заповеднике Чехии

Более 400 пожарных задействованы в тушении пожара в природном заповеднике «Чешская Швейцария» на западе страны. Огонь охватил около 30 гектаров леса, сообщило «Чешское ТВ». Ожидается подкрепление из соседних стран, Польши, Словакии и Италии.

«Сухая, жаркая погода и сильные порывы ветра способствуют распространению пожара в заповеднике, несмотря на усилия более чем 400 пожарных, собранных почти из всех краев Чехии», — сказано в сообщении местного СМИ.

Для успешного тушения природного пожара требуются авиамашины, способные «заносить» на огонь большой объем воды. В распоряжении пожарных в Чехии имеются вертолеты, способные поднимать максимально одну тонну воды, ожидается прибытие более мощной техники. Из Италии должны прилететь самолеты, способные за один раз поднять шесть тонн воды.

На вопрос журналистов о том, как долго будет продолжаться пожар, ответил представитель управления пожарной охраны Мартин Ланичка.

«Это зависит от многих условий. Район пожара весьма труднодоступный, в основном в горах. Большое влияние оказывает сухая и жаркая погода. Нужен дождь, а его все нет, несмотря на обещания синоптиков. Сильный ветер тоже наш противник», — сообщил Ланичка.

Дымная завеса распространилась на большую часть Чехии. Жителям рекомендуют плотно закрывать окна, из соседних сел жителей эвакуировали.