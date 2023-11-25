Мир 25 ноября 2023, 10:40 Пожар вспыхнул в нежилом помещении Киева после серии взрывов Киевские власти заявили о пожаре в нежилом помещении после взрывов Unsplash

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В нежилом помещение Киева произошел пожар после серии взрывов. На территории украинской столицы объявили воздушную тревогу, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале.

«В результате отражения атаки на Киев в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении», — указал он.

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По словам Попко, огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги включили в Киеве и Киевской области.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов в Киеве, произошедших 25 ноября. Информацию подтвердили «Зеркало недели» и издание «Общественное».

Позже в Минэнерго Украины заявили, что после прозвучавших взрывов без света остались 120 учреждений. Кроме того, электричество исчезло в 77 жилых домах.