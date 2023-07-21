21 июля 2023, 09:56
Пожар вспыхнул в Киеве
Klymenko Time: сильный пожар вспыхнул в центральном парке Киева «Гидропарк»
Сильный пожар в центральном парке Киева «Гижропарке» произошел в утром в пятницу, 21 июля. Об этом в Telegram-канале сообщило издание Klymenko Time.
На появившихся кадрах видно, что в небо над одной из дорог поднимается густой дым.
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В ночь на пятницу в Киеве объявляли воздушную тревогу, сообщала в Telegram-канале администрация города. Сообщения появлялись как минимум дважды после 23:00.
О причинах и последствиях пожара на данный момент официально неизвестно.
В конце мая в украинской столице также произошел сильный пожар, местные жители заметили густой черный дым в Оболонском районе.
Российские военные с осени прошлого года наносят удары высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины.
Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что мирное население и гражданская инфраструктуры страны находятся вне угрозы.
Киев
Украина
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