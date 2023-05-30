Мир 30 мая 2023, 21:57 Пожар вспыхнул в Киеве — СМИ «Клименко тайм»: в Киеве произошел пожар Pixabay

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Пожар разгорелся в Киеве вечером 30 мая. Об этом сообщило украинское издание «Клименко тайм».

Издание опубликовало фотографию, на которой изображен столб черного дыма. Причины пожара СМИ не сообщают.

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Другое украинское издание «Страна» опубликовало информацию, что столб дыма поднимается в Оболонском районе Киева.

Согласно сервису оповещения населения, воздушную тревогу в столичном регионе не объявляли.

Накануне ночью российские войска направили в сторону украинской столицы «букет» «Гераней». Сирены гудели во всей центральной части Украины.

О взрывах в Киеве 29 мая сообщал мэр города Виталий Кличко. Взрывы прозвучали в центральных районах Киева, экстренные службы выехали на вызов «вблизи центра столицы». Жителей города попросили оставаться в укрытиях. Еще днем ранее об атаке на Киев сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это крупнейшей атакой дронами — по его словам, в столицу прилетело 54 беспилотника.