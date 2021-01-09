facebook_pixel
    09 января 2021, 09:17

    Пожар вспыхнул в больнице в Индии. В огне погибли 10 новорожденных

    Андрей Иванов

    Минувшей ночью в отделении по уходу за больными новорожденными больницы индийского города Бхандара вспыхнул пожар. В огне погибли 10 младенцев. По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания. Об этом сообщил телеканал NDTV.
    Пожар вспыхнул в больнице в Индии. В огне погибли 10 новорожденных

    «10 погибли в результате пожара, который вспыхнул в отделении по уходу за новорожденными районной больницы общего профиля Бхандара сегодня, в 02:00. Семь детей были спасены», — приводит телеканал слова окружного хирурга Прамода Хандате.

    В отделении находились младенцы в возрасте от одного до трех месяцев. Пострадавших детей перевели в другую часть больницы. В целях безопасности эвакуировали пациентов реанимации, отделения диализа и родильного отделения.

    Главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей приказал провести расследование и выплатить семьям погибших детей по 500 тысяч рупий (около 6,8 тысячи долларов). Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших детей.

    «Душераздирающая трагедия в Бхандаре, штат Махараштра, где мы потеряли драгоценные жизни детей. Мои мысли со всеми семьями погибших», — написал Моди в Twitter.

    Министр внутренних дел Индии Амит Шах признался, что ему невыразимо больно, и пожелал близким детей сил, чтобы перенести невосполнимую утрату.