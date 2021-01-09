Пожар вспыхнул в больнице в Индии. В огне погибли 10 новорожденных

«10 погибли в результате пожара, который вспыхнул в отделении по уходу за новорожденными районной больницы общего профиля Бхандара сегодня, в 02:00. Семь детей были спасены», — приводит телеканал слова окружного хирурга Прамода Хандате.

В отделении находились младенцы в возрасте от одного до трех месяцев. Пострадавших детей перевели в другую часть больницы. В целях безопасности эвакуировали пациентов реанимации, отделения диализа и родильного отделения.

Главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей приказал провести расследование и выплатить семьям погибших детей по 500 тысяч рупий (около 6,8 тысячи долларов). Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших детей.

«Душераздирающая трагедия в Бхандаре, штат Махараштра, где мы потеряли драгоценные жизни детей. Мои мысли со всеми семьями погибших», — написал Моди в Twitter.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах признался, что ему невыразимо больно, и пожелал близким детей сил, чтобы перенести невосполнимую утрату.