Пожар вспыхнул в больнице Стамбула. Видео

Огонь разгорелся в государственной больнице Джапа в турецком Стамбуле. Очевидцы выкладывают видео с пожаром в социальных сетях.

На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся от одного из зданий. По словам местных жителей, слышны звуки взрывов.

Сейчас на месте работают пожарные, сообщил телеканал «Россия 24». Данных о пострадавших пока нет. Согласно предварительной информации, возгорание произошло на верхнем этаже больницы, где проводились ремонтные работы.

Все обстоятельства и точные причины возникновения пожара сейчас выясняются.