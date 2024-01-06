Мир 06 января 2024, 02:45 Пожар вспыхнул после взрывов в Днепропетровске РИА «Новости»

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В Днепропетровске после взрывов начался пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«По предварительной информации, горит автотранспортное предприятие, были взрывы», — уточнило издание.

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Ранее в пятницу взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в Кривом Роге. В этих регионах действовала воздушная тревога. Сирены тревоги звучали также в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Ранее украинский военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что российские силы в ходе масштабной ракетной атаки ударили по военным предприятиям Украины, в том числе по местам разработки передовых ракет и беспилотников для ВСУ.

До этого министерство обороны России сообщило об ударе по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах. По информации ведомства, удары наносились по цехам, выполняющим заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения, а также по местам хранения боеприпасов, поставленных странами Запада.