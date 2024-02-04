04 февраля 2024, 01:06
Пожар вспыхнул после взрыва в Кривом Роге на Украине
Мощный пожар произошел в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на украинские группы.
Перед этим жители Кривого Рога услышали звуки взрывов. Воздушную тревогу в городе не объявляли.
Реклама
Днем 3 февраля сирены воздушной тревоги звучали на всей территории Украины. По данным официального ресурса по оповещению населения, первые сообщения об угрозе ударов с воздуха поступили в 11:39 по местному времени, после чего охватили все украинские регионы.
Местные СМИ сообщали о серии взрывов в Кривом Роге и Харькове в ночь на 3 февраля. Военные администрации подтвердили факт ЧП, но никаких подробностей не приводили.
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама