Мир 04 февраля 2024, 01:06 Пожар вспыхнул после взрыва в Кривом Роге на Украине Freepik

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Мощный пожар произошел в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на украинские группы.

Перед этим жители Кривого Рога услышали звуки взрывов. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

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Днем 3 февраля сирены воздушной тревоги звучали на всей территории Украины. По данным официального ресурса по оповещению населения, первые сообщения об угрозе ударов с воздуха поступили в 11:39 по местному времени, после чего охватили все украинские регионы.

Местные СМИ сообщали о серии взрывов в Кривом Роге и Харькове в ночь на 3 февраля. Военные администрации подтвердили факт ЧП, но никаких подробностей не приводили.