Мир 20 декабря 2022, 23:31 Пожар вспыхнул на сухогрузе у побережья Турции NTV: 16 человек пострадали при пожаре на сухогрузе у побережья Турции Соцсети

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Пожар вспыхнул на сухогрузе у побережья Турции. В результате возгорания пострадали 16 человек. Об этом сообщил местный телеканал NTV.

Сухогруз загорелся в районе черноморской провинции Синоп. На место отправили морскую полицию и береговую охрану. На рыбацких лодках с судна доставили в порт 16 членов экипажа.

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«От задымления пострадали 16 человек, троих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Стало известно, что капитан сухогруза пропал без вести», — уточнили журналисты.

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Предполагается, что капитан погиб. Сейчас на судне продолжают тушить огонь. Как заявил губернатор Синопа Эрол Караомероглу, всего на борту сухогруза находились 17 человек. Все причины и обстоятельства возникновения пожара предстоит выяснить специалистам.

В конце ноября пожар случился на рыболовном траулере Sunfish в Охотском море. Члены экипажа смогли самостоятельно справиться с огнем. Возгорание началось в одной из кают, откуда дым стал подниматься на верхнюю палубу. На помощь экипажу направились семь судов, находившиеся рядом с траулером.