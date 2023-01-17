Мир 17 января 2023, 03:17 Пожар вспыхнул на складе с литиевыми батареями во Франции Склад с литиевыми батареями загорелся во Франции на площади 12 тысяч квадратных метров Pxhere

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Крупный пожар возник во французском городе Гран-Курон, сообщил сайт 76actu. Огонь охватил склад площадью 12 тысяч квадратных метров. Там хранятся литиевые батареи.

По предварительным данным пожарных и префектуры, погибших при пожаре нет. На месте работают спасательные службы. Что стало причиной возгорания, пока не известно.

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Как отмечается, огонь перекинулось на соседний ангар, в котором находится порядка 70 тысяч автомобильных шин.

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В воскресенье, 15 января, стало известно о мощном взрыве, который произошел на химическом заводе компании Liaoning Panjin Haoye в провинции Ляонин в городе Паньцзинь. Во время технического обслуживания взорвалась установка алкилирования, из-за чего потом произошел пожар, сообщил заместитель генерального директора по безопасности Haoye Chemical Чжан Хуэйа. Как отмечалось, четверо или пятеро работников не выходили во время происшествия на связь. Информация о других пострадавших не поступала.

Также в январе произошел взрыв на химическом заводе в городе Ласаль(США). Все произошло в грузовом контейнере в отделе отгрузки, в результате чего случился пожар. Информации о пострадавших и погибших не поступало.