Пожар вспыхнул на десантном корабле на базе ВМС США в Сан-Диего. Видео

На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США вспыхнул пожар.

Инцидент произошел на базе ВМС США в Сан-Диего. Тушение огня продолжается, пострадавшим военным оказывают медицинскую помощь, сообщил пожарный департамент в Twitter. Причины возгорания пока не установлены.

Видео: Twitter

В Сети появились видеозаписи горящего корабля. На кадрах видно, что пожар тушат с воды, само судно объято клубами дыма.

Число пострадавших достигло 21 человека, сообщает командование надводными силами ВМС США на своей странице в Twitter. Среди них 17 моряков и четверо гражданских лиц. В заявлении указывается, что пострадавшие находятся на лечении в местной больнице с травмами, которые не представляют угрозы для жизни.

От горящего USS Bonhomme Richard были эвакуированы два других боевых корабля — Fitzgerald и Russell, добавили в командовании.