Мир 19 августа 2023, 09:59 Пожар возник на объекте инфраструктуры в Житомирской области Глава администрации Бунечко: под Житомиром загорелся объект инфраструктуры РИА «Новости»

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На объекте инфраструктуры в Житомирской области возник пожар после падения обломков беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации региона Виталий Бунечко. Он не уточнил, о каком объекте идет речь.

Спасатели локализовали пожар. Никто не погиб и не пострадал, масштаб повреждений уточняется.

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Ранним утром 19 августа в ряде регионов Украины, среди которых была и Житомирская область, прозвучали сигналы воздушной тревоги. Украинские СМИ написали о взрывах в Житомире, Виннице и Львове. Жителей попросили не покидать укрытия.

По данным на 09:55, воздушная тревога на территории Украины действует только в Днепропетровской области. Также на карте воздушных тревог указано, что оповещения работают в подконтрольной Украине части Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Целью ВС России на Украине являются исключительно объекты военного управления и энергетической инфраструктуры. Удары наносят высокоточным оружием.