Мир 04 февраля 2024, 12:25 Пожар в здании на железнодорожной станции в Токио заблокировал движение поездов Более 800 пассажиров электричек в Токио пошли по путям из-за пожара на станции Zhang Xiaoyu / Global Look Press

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Пожар в здании около железнодорожной станции Омори в Токио на три часа заблокировал движение поездов на линии Кэйхин — Тохоку в обе стороны. Чтобы добраться до точки назначения, на пути вышли около 800 пассажиров. Оставшийся путь им пришлось преодолеть пешком, сообщил телеканал NHK.

В пожарном департаменте Токио сообщили, что пожар начался в трехэтажном здании в воскресенье, 4 февраля, около 10:10 по местному времени (04:10 по московскому). Для тушения огня привлекли 26 специализированных машин. Пожарным понадобилось более двух часов, чтобы справиться с пламенем.

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В результате происшествия пострадал 20-летний мужчина. С ожогами его доставили в больницу.

Очевидцы заявили, что пламя распространилось очень быстро. По их словам, когда огонь охватил значительную площадь, прогремели два взрыва. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Полиция и пожарные подразделения управлений японской столицы приступили к расследованию всех обстоятельств возникновения огня.

Это не первое крупное происшествие с междугородним транспортом Японии за последние недели. В середине января в аэропорту Син-Титосэ в префектуре Хоккайдо столкнулись два пассажирских самолета. Принадлежащее перевозчику Korean Air с пассажирами и экипажем на борту готовилось к вылету в Сеул, когда врезалось в находящийся на стоянке лайнер Cathay Pacific. В результате происшествия никто не пострадал.