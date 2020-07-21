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    21 июля 2020, 23:48

    Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога — глава МВД Франции

    Валерия Шафирко

    Поджог не был причиной пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нанте. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
    Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога — глава МВД Франции

    На данный момент свидетельства того, что пожар — это результат намеренного преступного поджога, отсутствуют, отметил Дарманен в ходе выступления в Национальном собрании, пишет ТАСС. По словам министра, произошедшее может носить случайный характер.

    Дарманен добавил, что временно задержанный по данному делу человек был выпущен на свободу, в отношении него не было выдвинуто обвинений.

    Огонь в соборе Святых Петра и Павла вспыхнул утром 18 июля. Пожар тушили свыше 100 пожарных. Собор называют «готической жемчужиной».

    Огонь уничтожил большой орган, мозаичные окна и картину известного исторического живописца Ипполита Фландрина. Прокуратура сразу же начала расследовать причины пожара. В качестве предварительной версии рассматривали поджог. Точную причину назовет специалист по пожарной безопасности из Парижа. Его уже направили в Нант. Для восстановления собора открыли сбор пожертвований.

    Новости SMI.FM