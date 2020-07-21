Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога — глава МВД Франции
На данный момент свидетельства того, что пожар — это результат намеренного преступного поджога, отсутствуют, отметил Дарманен в ходе выступления в Национальном собрании, пишет ТАСС. По словам министра, произошедшее может носить случайный характер.
Дарманен добавил, что временно задержанный по данному делу человек был выпущен на свободу, в отношении него не было выдвинуто обвинений.
Огонь в соборе Святых Петра и Павла вспыхнул утром 18 июля. Пожар тушили свыше 100 пожарных. Собор называют «готической жемчужиной».
Огонь уничтожил большой орган, мозаичные окна и картину известного исторического живописца Ипполита Фландрина. Прокуратура сразу же начала расследовать причины пожара. В качестве предварительной версии рассматривали поджог. Точную причину назовет специалист по пожарной безопасности из Парижа. Его уже направили в Нант. Для восстановления собора открыли сбор пожертвований.