Поджог не был причиной пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нанте. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

На данный момент свидетельства того, что пожар — это результат намеренного преступного поджога, отсутствуют, отметил Дарманен в ходе выступления в Национальном собрании, пишет ТАСС. По словам министра, произошедшее может носить случайный характер.

Дарманен добавил, что временно задержанный по данному делу человек был выпущен на свободу, в отношении него не было выдвинуто обвинений.

Огонь в соборе Святых Петра и Павла вспыхнул утром 18 июля. Пожар тушили свыше 100 пожарных. Собор называют «готической жемчужиной».

Огонь уничтожил большой орган, мозаичные окна и картину известного исторического живописца Ипполита Фландрина. Прокуратура сразу же начала расследовать причины пожара. В качестве предварительной версии рассматривали поджог. Точную причину назовет специалист по пожарной безопасности из Парижа. Его уже направили в Нант. Для восстановления собора открыли сбор пожертвований.