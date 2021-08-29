Пожар в Милане охватил 15-этажную высотку. Видео

Миланские пожарные сообщили, что пожар в многоэтажном доме на улице Джакомо Антониони на южной окраине города начался в 17:30. Неизвестно, сколько людей в тот момента находилось в здании. Пожар распространился очень быстро. Не в последнюю очередь из-за высокой горючести облицовочных панелей.

Представители экстренных служб сообщили, что не менее 20 человек отравились продуктами горения. О других пострадавших пока ничего неизвестно. В доме проживало около 70 семей.

Вокруг полыхающего как факел дома собрались многочисленные пожарные команды и машины скорой помощи. Пламя, охватившее фасад здания, потушено, огонь полыхает внутри. Пожарные проникли на первый этаж небоскреба. Им приходится работать с кислородными баллонами.

«Нам сказали, что панели, покрывающие здание, были пожаробезопасными, вместо этого они горели быстро, как масло», — рассказал один из спасенных. Он добавил, что отчетливо помнит, как техники называли настенные панели пожаростойкими.

Мощный пожар охватил всю территорию плодоовощной базы «Фрутас Эскобар» около города Мерида в Мексике.