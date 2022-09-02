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Лесной пожар в Калифорнии перекрыл главную автомагистраль

Сильный лесной пожар в Калифорнии сняли на видео

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Главную автомагистраль в Южной Калифорнии перекрыли из-за вспыхнувшего лесного пожара. Огонь быстро распространился в первый день сильной жары.

Как указал NBC News со ссылкой на официальные лица, огонь угрожает примерно 550 строениям. Причина лесного пожара пока не известна.

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Пожар вспыхнул к западу от межштатной автомагистрали № 5 около полудня в среду, сообщил капитан пожарной охраны округа Лос-Анджелес. Это произошло, когда на большей части Калифорнии прогнозировали сильную жару.

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Уже на следующий день представители пожарной охраны заявили, что чрезмерная жара, низкая влажность и крутая местность «по-прежнему будут представлять самую большую проблему для пожарных».

В социальных сетях появились кадры разбушевавшегося пожара. На видео можно увидеть густой дым и языки пламени, которые поднимаются вверх по склону.

В июле спасатели вывезли около шести тысяч жителей из небольших городков, окружающий Йосемитский национальный парк в Калифорнии. Тогда по оценке пожарных пламя уничтожило 57 квадратных километров лесных насаждений и 10 жилых домов.

США

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