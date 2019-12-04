Пожар в историческом доме в Одессе локализовали. Видео

В доме сейчас расположены несколько фирм и учреждений. В частности, здесь находится институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины, а также колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По предварительным сведениям, изначально в здании заискрила и загорелась старая проводка: ее не меняли с 1966 года. Огонь быстро распространился на соседние помещения.

В больницы отправили 21 пострадавшего, сообщила представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева. Среди пострадавших — девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных. У них диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.

Как сообщили в мэрии Одессы, в ГКБ № 1 умерла женщина, которую перед тем госпитализировали в тяжелом состоянии. Она работала в колледже преподавателем. Ей было 43 года.

Сейчас пожар локализован на площади в четыре тысячи квадратных метров. Повреждены декоративные элементы крыши. Наверху здания работают пожарные: они начали проливку здания. На пожаре работают 120 человек личного состава и 20 единиц техники, уточнили в МЧС.

Неизвестным остается местонахождение пятерых человек. Не могут найти двоих студентов и троих сотрудников бухгалтерии. На связь они до сих пор не вышли.