Пожар снова начался на фабрике в Индии, где накануне погибли 43 человека

На место повторного возгорания направили четыре пожарных расчета.

Пожар на территории фабрики в районе Анадж-Манди начался в воскресенье, 8 декабря. Огонь охватил площадь 55 квадратных метров. 16 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. По данным телеканала, все умершие и пострадавшие работали на этой фабрике и ночевали на предприятии.

Начальник пожарной службы Нью-Дели Атул Гарг, рассказал, что в здании не было средств противопожарной безопасности. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. Тушение пожара осложнили узкие подъезды к зданию — пожарные машины не смогли подъехать к фабрике. Спасатели пробирались к месту возгорания по переулкам и выносили людей на руках. Местные власти взяли под свой контроль расследование происшествия и устранение его последствий. Против двух владельцев фабрики возбудили уголовные дела.