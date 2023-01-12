12 января 2023, 13:28
Пожар случился на химическом заводе в американском городе Ласаль
В американском городе Ласаль на химическом заводе произошел взрыв в грузовом контейнере в отделе отгрузки, в результате чего случился пожар. Об этом сообщил телеканал NBC Chicago.
На месте ЧП работают бригады медиков и спасателей, написал RT.
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По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
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Ранее очевидцы сняли на видео горящий буксир «Адлер», стоящий в Северном речном порту Москвы. На кадрах видно, что пламя охватило центральную часть корабля.
США
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