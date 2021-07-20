Пожар рядом с резиденцией премьера Франции в Париже сняли на видео

Пожар вспыхнул в Париже, недалеко от Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра Франции. ЧП произошло в здании на улице на Сите Варенн, расположенном в седьмом округе города.

По данным радиостанции France Bleu, огонь не перекинулся на резиденцию премьера. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Очевидцы сняли на видео сильные клубы дыма, которые вырывались из горящего строения.

France Bleu уточняет, что здание, в котором ликвидируют огонь, находится на ремонте. Сотрудники экстренных служб попросили местных жителей проявлять осторожность и избегать зоны, где сейчас продолжают работать пожарные.

Причина и обстоятельства возникновения возгорания будут установлены после того, как огонь полностью потушат.