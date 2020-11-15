Пожар разгорелся в румынской больнице. Погибли 10 человек

Возгорание началось в отделении интенсивной терапии одной из больниц города Пьятра-Нямц. В медучреждении проходили лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. В результате пожара погибли 10 человек, семеро находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших оказался дежурный врач, пытавшийся спасти пациентов от пламени. Он получил ожоги первой и второй степени.

На снятых очевидцами кадрах видно, что рядом с больницей работало несколько машин пожарных. Лестницы были приставлены к окнам третьего этажа.

Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание. По данным издания, больница находилась в неудовлетворительном состоянии. Пожарным удалось справиться с огнем, пишет «Газета.ru». Точные причины пожара и другие обстоятельства пока выясняются. Прокуратура уже возбудила уголовное дело.