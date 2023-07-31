Мир 31 июля 2023, 01:19 Пожар разгорелся в Харькове после взрывов Мэр Харькова: в нежилых помещениях начался пожар после взрыва Pixabay

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На востоке Украины в Харькове после взрывов произошел пожар. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Игорь Орехов.

Пожар начался в «нежилых помещениях», они повреждены, отметил мэр. На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сирена гудит с 00:01.

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По данным сервиса оповещения населения, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сирена гудит еще в пяти регионах Украины: Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. А также в подконтрольных Киеву Запорожской и Херсонской областях.

СМИ ранее сообщали о взрывах в Херсоне, на тот момент воздушная тревога не звучала. Днем ранее издание сообщило о взрыве в Сумах, в это время в области гудела сирена тревоги.