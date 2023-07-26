Мир 26 июля 2023, 21:52 Пожар разгорелся после взрывов в Днепропетровской области Freepik

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После вечерних взрывов в Днепропетровской области случился пожар. Об этом заявил глава местной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Произошел пожар», — написал он и отметил, что огонь уже устранили.

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Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По сообщению очевидцев, в Киеве случился сильный взрыв. Кроме этого, появилась информация о взрывах в Житомирской, Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях.

В ночь на 26 июля агентство УНИАН сообщило о повреждениях у промышленных объектов в Харьковской области. Перед этим украинские СМИ заявили о взрывах в регионе.

За день до этого появились сообщения о взрывах в Житомирской области. Журналисты предупредили о якобы вероятной угрозе использования баллистического оружия в Харьковской и Днепропетровской областях. Примерно через 30 минут сообщили о снятии угрозы.