Пожар произошел в польском центре ядерных исследований

В Национальном центре ядерных исследований в Польше произошел пожар. По счастливой случайности, огонь не дошел до части центра, где находятся изотопы и радиоактивные вещества.

Пожар произошел в центре ядерных исследований Польши, который находится неподалеку от Варшавы. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на Польское агенство атомной энергии, на нем производят изотопные препараты для медицины.

«После тушения пожара были произведены дозиметрические измерения на месте происшествия. Радиоактивных загрязнений обнаружено не было», — приводится сообщение агентства.

Система радиационного мониторинга не обнаружила выбросов в окружающую среду.

Как сообщили в самом Национальном центре ядерных исследований, пожар произошел днем 8 мая. Возгорание зафиксировали за пределами реакторного комплекса, пожар начался во время технического обслуживания системы вентиляции. Огонь потушили в течение полутора часов после обнаружения возгорания. В центре добавили, что пожар не нанес значительного материального ущерба.