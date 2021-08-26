Пожар произошел в любимом кафе поклонников Гарри Поттера

В кафе Elephant House, которое находится в городе Эдинбург, произошел крупный пожар. Предварительно он начался в кондитерской лавке, которая находится по соседству. Об этом рассказало ИА Nation News.

Помещение быстро наполнилось дымом и запахом гари. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб и 12 пожарных машин немедленно приступили к тушению. Судя по фотоснимкам, у Elephant House пострадали окна и интерьер. За дверьми помещения лежат обломки.

В этом месте писательница Джоан Роулинг сочинила несколько книг о Гарри Поттере. После этого поклонники стали наведываться сюда постоянно. Они называли заведение «местом рождения» юного мальчика-волшебника. Сама автор также подтвердила, что посещала кафе во время написания книг.