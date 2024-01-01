Мир 01 января 2024, 12:19 Пожар произошел на предприятии Днепропетровска из-за беспилотника Глава ОВА Лысак: в Днепропетровске БПЛА попал в одно из предприятий РИА «Новости»

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Беспилотник попал в одно из предприятий Днепропетровска, в результате чего начался пожар. Об этом сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, пожарные в течение часа тушили возгорание. При этом Лысак не пояснил, о каком предприятии идет речь.

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В новогоднюю ночь взрывы были слышны в разных частях Украины. Сирены воздушной тревоги звучали в течение 14 часов, только к утру 1 января они стихли.

Власти украинских регионов сообщили о поврежденной инфраструктуре: во Львове взрывом уничтожило музей украинского националиста Шухевича. Повреждения получил университет, где учился Степан Бандера.

В командовании ВСУ заявили о пожаре на объекте портовой инфраструктуры в Одессе. Ударам также подверглись военные объекты украинской армии в Харькове.