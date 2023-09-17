Мир 17 сентября 2023, 01:28 Пожар произошел на популярном среди туристов Гранд-базаре в Стамбуле A haber: пожарные локализовали возгорание на крыше Гранд-базара в Стамбуле Pxhere

Читать 360tv в

В Стамбуле вспыхнул пожар на популярном среди туристов рынке Гранд-базар или Капалы Чаршы. По словам губернатора города Давута Гюля, огонь быстро удалось взять под контроль. Об этом сообщил ТАСС.

Пожар изначально возник в одном из магазинов около 23:00 по московскому времени, указал телеканал A haber. После этого огонь распространился на крышу рынка.

Реклама

По предварительной версии, в магазине, где начался пожар, могло произойти короткое замыкание в проводке. В ликвидации огня задействованы 79 огнеборцев и 25 пожарных машин.

Сейчас у одного из входов на рынок собрались десятки владельцев магазинов, чьи помещения находятся в крыле, где вспыхнул пожар. В основном там расположены магазины с одеждой и аксессуарами.

Внутрь рынка пока никого не пускают. После ликвидации всех очагов возгорания специалисты проведут оценку ущерба.