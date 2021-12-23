Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе ExxonMobil в Техасе

В американском штате Техас загорелся нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil. По словам местного шерифа Харриса Эд Гонсалеса, в результате происшествия пострадали люди. Об этом написал RT со ссылкой на Twitter полицейского.

«На данный момент сообщений об эвакуации или указаний найти укрытие нет. Четыре человека могли получить травмы», — говорится в сообщении Гонсалеса.

Пожар на заводе мог произойти в результате взрыва, однако подтверждений этой информации нет, рассказал шериф.

Три человека были доставлены в больницу на борту санавиации, еще одного отвезли на машине скорой помощи.