Пожар потушили в высотке в Филадельфии

Американским пожарным удалось справиться с огнем в загоревшемся многоэтажном здании в Филадельфии. В результате возгорания никто не пострадал. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Пожарные смогли забраться на крышу и потушить пожар», — заявили журналисты со ссылкой на заместителя главы местной пожарной службы.

По информации канала, пожар начался в системе обработки воздуха на крыше здания. Во время возгорания никто не пострадал. Здание было почти пустым, когда вспыхнул огонь.

Ранее очевидцы выложили в социальных сетях видео с пожаром. Они засняли густой черный дым, поднимающийся с крыши небоскреба. На кадрах было видно, что загоревшаяся высотка находится в городском бизнес-квартале и окружено небоскребами.

Все причины и обстоятельства пожара теперь предстоит выяснить специалистам.