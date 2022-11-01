Пожар после взрывов начался в Полтавской области | 360°

Мир 01 ноября 2022, 09:41 Пожар после взрывов начался в Полтавской области Глава ВГА Полтавской области Лунин сообщил о пожаре на гражданских объектах

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Пожар случился в Полтавской области Украины в результате падения дронов на гражданские объекты. Об этом заявил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

Еще ночью он написал о звуках взрывов в Полтаве. По его словам, над областью парили дроны, три из них удалось сбить, еще несколько продолжали летать. Позже Лунин добавил, что четыре дрона упали на гражданские объекты.

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«На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно, жертв нет», — сказал он.

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Где именно произошло возгорание, представитель военной администрации Полтавской области не уточнил. При этом Лунин сообщил, что с утра в регионе проводились аварийные отключения электроэнергии.

Россия начала наносить удары по объектам украинской инфраструктуры в октябре. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту. ФСБ РФ заявила, что за ним стоят спецслужбы Украины. С тех пор ежедневно на украинской территории звучит воздушная тревога.