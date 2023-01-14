14 января 2023, 01:41
Пожар после взрыва на газопроводе в Литве ликвидировали
Amber Grid: пожар на газопроводе в Литве прекратился спустя четыре часа
Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы прекратился. Об этом сообщила газовая компания Amber Grid. Газ перестал гореть спустя четыре часа.
«Пожар на магистральном газопроводе в Пасвальском районе на севере Литвы локализовали. Загоревшийся во время ЧП газ примерно после четырех часов перестал гореть», — говорится в сообщении.
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В компании рассказали, что данных о пострадавших не поступало. Восстановить поврежденный участок планируется в течение нескольких дней. Сейчас север Литвы снабжает второй, параллельно проложенный газопровод. Через него также транспортируется газ в Латвию.
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По словам руководства газовой компании, полиция расследует причины взрыва. Пока сведений об умышленном подрыве нет.
Пожар из-за взрыва на газопроводе в Литве начался около 18 часов по московскому времени. Огонь поднялся на высоту 50 метров. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали и разместили в школах.
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